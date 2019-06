France-Corée du Sud (4-0) - Renard : "On a envie d'aller au bout, mais le chemin est encore long"

COUPE DU MONDE 2019 - Voici les réactions des joueuses de l'équipe de France après leur succès lors du match d'ouverture de la compétition face à la Corée du Sud (4-0).

Les réaction des joueuses de l'équipe de France

Wendie Renard : "On a envie d'aller au bout"

"Je me sens très bien, car collectivement on a fait les efforts. On a mis les ingrédients pour gagner."

"On se devait de faire les efforts ce soir pour le public."

"On est à la maison et on a envie d'aller au bout. On va essayer de récupérer pour préparer la Norvège."

"Le chemin est encore long et on va procéder par étapes."

Amandine Henry

"Je pense qu'on ne pouvait pas mieux débuter cette Coupe du monde. On en avait tant parlé de ce premier match avec beaucoup d'émotions."

"Je pense qu'on l'a pris par le bon bout. On a marqué d'entrée et cela a facilité les choses. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux ce soir."

"Il y a eu beaucoup d'émotions, surtout au niveau de La Marseillaise. Les larmes n'étaient pas loin."

Eve Perisset : "Un très beau match"



Marion Torrent : "Un jour qu'on attend depuis longtemps"