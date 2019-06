Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

France-Corée du Sud (2-0) : Le but de Renard en vidéo

Revivez en images le deuxième but de l'équipe de France face à la Corée du Sud. C'est Wendie Renard qui a marqué ce but grâce à un coup de tête au second poteau après réception d'un corner frappé par Gaëtane Thiney.