France-Croatie : 150 proches des Bleus seront à Moscou pour la finale

Pour s'assurer que les Bleus se sentent soutenus au maximum, la FFF a décidé de convier les familles et les amis des 23 joueurs pour la finale contre la Croatie (dimanche 17h sur TF1). Ces proches ne retrouveront les Bleus qu'après la rencontre.

Plus il y a de soutien pour les Bleus à Moscou, mieux c'est ! Alors que l'équipe de France a quitté ce samedi matin son camp de base d'Istra, direction Moscou, les familles et les proches des joueurs vont aussi arriver ce samedi dans l'après-midi dans la capitale russe. Prises en charge par la FFF, les 150 personnes se rendront au camp de base des Bleus samedi en fin d'après-midi pour y passer la soirée. Dimanche, les familles seront acheminées en bus dans la capitale russe pour assister à la finale. Quelle que soit l'issue de la rencontre (on l'espère positive tout de même), les Bleus passeront la soirée de dimanche à lundi avec leurs familles, à Istra.

500 invités attendus

En plus des familles et des proches, la FFF s'occupera dimanche de l'acheminement des invités, des présidents des clubs de Ligue 1 mais aussi des VIP confiés à assister à la finale. Un contingent qui devrait se composer d'environ 500 personnes. Ils devraient faire l'aller-retour Paris-Moscou dans la journée de dimanche.



Déjà présent pour la demi-finale contre la Belgique (1-0), le président de la République Emmanuel Macron assistera lui aussi à la finale. Accompagné de la Première dame, Brigitte Macron et de la ministre des Sports, Laura Flessel, le chef de l'État a aussi décidé d'amener avec lui Laurent Koscielny et Dimitri Payet. Une ou deux personnes devraient se rajouter à la délégation élyséenne.