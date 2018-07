France-Croatie : Ivan Perisic et Ivan Strinic douteux pour la finale

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Ivan Perisic et Ivan Strinic, deux cadres de la sélection croate, et non des moindres, pourraient être forfait pour la finale de la Coupe du monde contre l’équipe de France dimanche (17h sur TF1).

"Ils disaient qu’on était fatigués alors on s’est dit : on va leur montrer qui est fatigués." Ainsi parlait Luka Modric mercredi soir après la démonstration de son équipe de Croatie, menée 0-1 en début de match par les Anglais avant de finalement l’emporter 2-1 au bout de la prolongation pour rejoindre les Bleus en finale. Manière de dire que la fatigue concerne moins les jambes que la tête. Il n’empêche : en allant trois fois de suite en prolongation dans ce Mondial, les Croates cumulent l’équivalent en temps de jeu d’un match de plus que les Français dans cette Coupe du monde. Ce qui, fatalement, aura des conséquences sur le physique de certains joueurs.



Tout le flanc gauche forfait ?

À commencer par le dynamiteur Ivan Perisic, buteur puis passeur décisif contre l’Angleterre, qui, à en croire la très sérieuse BBC, devrait faire l’impasse sur la finale de dimanche. En cause : une blessure à l’arrière de la cuisse gauche qui a contraint l’ailier gauche croate de l’Inter à se rendre à l’hôpital au lendemain de la demi-finale. En outre, l’arrière gauche Ivan Strinic, qui avait dû sortir durant la prolongation face aux Anglais, souffre des adducteurs, et il apparaît fort peu probable de le revoir remis sur pied d’ici à dimanche.





Plus largement, ce sont cinq joueurs qui ont été dispensés, vendredi, de séance d’entraînement. En plus de Perisic et Strinic, le gardien Danijel Subasic, et les défenseurs Dejan Lovren et Šime Vrsaljko ont été laissés au repos. Il est aussi à noter que le sélectionneur croate, Zlatko Dalic, a refusé de répondre à toutes les questions concernant la condition physique de ses troupes en conférence de presse. Ivan Raklitic a, lui, déclaré : "Il y aura de l’énergie en plus en finale, pas de souci. On va se battre les uns pour les autres. Le sentiment d’être croate nous donne de la force." Le milieu du FC Barcelone disputera, dimanche, son 71e match de la saison. L'inusable N’Golo Kanté en aura joué dix de moins.