Vous voulez voir la finale des Bleus sur écran géant dimanche ? Demandez le programme !

Paris





La capitale voit plus grand que la capacité de 20.000 places du parvis de l’Hôtel de ville et s’exporte aux pieds de la Tour Eiffel. "Rendez-vous pour la finale et à Paris, ce sera sur le Champ de Mars, on sera beaucoup plus nombreux", a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo à la presse après avoir suivi la demi-finale contre la Belgique devant l'écran géant installé pour l'occasion sur le parvis de l'Hôtel de ville. Les détails pratiques seront à suivre…

















Marseille





Jusqu’à présent privée de fan-zone, la cité phocéenne accueillera dimanche un espace dédié aux supporteurs de l’équipe de France. Selon La Provence, il se situera à l’esplanade Ganay ou au parc Chanot.









Lyon





L'OL a communiqué avant la mairie pour annoncer que le club n'accueillerait pas de fan zone dimanche dans l'enceinte du Groupama Stadium, comme elle l'avait fait mardi, "en raison du changement de position de la ville de Lyon et de sa décision, contraire aux discussions des derniers jours, d'organiser une fan zone place Bellecour". C'est donc au coeur de Lyon que les supporteurs des Bleus seront invités à se réunir. Une information que la mairie n'a pas encore confirmé.

















En festival...













Les festivaliers ne sont pas oubliés… A Musilac, à Aix-les-Bains, la finale sera diffusée sur la scène Korner. Aux Francofolies de La Rochelle, rendez-vous est donné place des Copains d’abord, scène Jean-Louis Foulquier.

















Cannes









Compte-tenu du succès de la fan-zone mise en place sous la halle du marché Forville, qui affichait complet pour France-Belgique, le dispositif devrait être reconduit dimanche.













Toulouse













La Ville rose rebranchera aussi ses écrans géants à la Prairie des Filtres. Ouverture des portes à 14h.













Strasbourg









Le Jardin des Deux Rives reprend du service dans la plus européenne des villes françaises avec un écran géant prêt à diffuser l’exploit des Bleus.



















Lille









Il fallait être rapide ce mercredi pour arracher les places ouvrant l’accès au Zénith de Lille, où sera diffusée la finale. Et il n’y aura pas d’écran géant supplémentaire dans la ville, les services de sécurité étant déjà dévoués à l’arrivée d’étape du Tour de France à Roubaix.











Nantes





Deux lieux de rendez-vous : à partir de 14h dans la fan-zone installée au parc des expositions Exponantes, puis dans le centre-ville, cours Saint-Pierre, où un second écran géant a été installé à la hâte par la municipalité nantaise après une pluie de critiques.

Montpellier





Même endroit aussi pour les Montpelliérains attendus en nombre place Georges Frêche, devant l'Hôtel de Ville. Le maire Philippe Saurel leur a d'ores et déjà donné rendez-vous sur Twitter.









Caen





Le maire de la ville normand Joël Bruneau et la région Normandie ont eux donné rendez-vous au parc d'Ornano à l'Abbaye aux Dames, où 10.000 personnes ont suivi la demi-finale face à la Belgique. Ouverture des portes à 15h30.