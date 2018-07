France-Croatie : Pour Gary Lineker, N'Golo Kanté est l'homme du mondial

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A quelques heures de la finale, les pronostics vont bon train et les spécialistes distillent leurs avis sur les deux équipes. Pour Gary Lineker, ancienne gloire du foot britannique et consultant à la BBC, l'équipe de France possède un sacré atout dans son équipe. Le genre de joueurs que toutes les équipes rêveraient d'avoir dans leur rang. Ce joueur, c'est N'Golo Kanté. C'est dans les colonnes de l'Equipe, qu'il a exprimé toute son admiration envers le milieu de terrain des Bleus. "Quel joueur ! Je suis fan. Dans sa position, il est le meilleur joueur que j'aie jamais vu. Comme milieu récupérateur, il possède une incroyable lecture du jeu. Il intercepte des ballons impossibles. Il court partout, il ratisse. C'est un vrai pickpocket. La manière dont il chipe le ballon dans les pieds des joueurs adverses, sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent, est incroyable", lance Lineker.

C'est un sacré avantage d'avoir un Kanté dans son équipe.



Et au cours de ce Mondial, notre pépite a impressionné l'ancien joueur. "N'Golo a été pour moi, jusqu'à présent, le joueur de ce Mondial. Il n'est pas forcément le type que l'on va remarquer ou qui va chercher à se mettre en avant. C'est un joueur au service des joueurs. Avec Kanté, la France joue à douze. Il vaut deux milieux de terrain à lui seul. Il est partout. Sa qualité de passe est excellente et il franchit les lignes. Il se projette en avant. Franchement, c'est un sacré avantage d'avoir un Kanté dans son équipe. Il est l'une des clés du parcours de l'équipe de France et explique son statut de grande favorite de cette finale". Pour lui, c'est simple : "Avec lui, la France joue a douze". On est plutôt d'accord avec ça !





