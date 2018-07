France-Croatie : les compos probables pour la finale

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A 17 heures, ce sera à eux de jouer. Depuis mardi, les Bleus préparent ce moment. Didier Deschamps peut compter sur toutes les forces vives de son effectif. Les Croates, eux, ont disposé d'un jour de moins. Un désavantage non négligeable puisqu'ils ont, en plus, remporté chacun de leurs matches à élimination directe en passant par la prolongation et, souvent par la séance de tirs au but. De quoi faire planer quelques doutes sur certains de leurs cadres (on pense notamment à Perisic)

Le maître à jouer de Flamboyants, Luka Modric, sera quant à lui bien au centre du jeu.

Voici ceux qui devraient débuter la rencontre au Loujniki Stadium de Moscou :



FRANCE : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

CROATIE : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Brozovic, Rakitic - Rebic, Modric (cap.), Kramaric - Mandzukic



