Un air de finale ! La France est en liesse après la victoire contre la Belgique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

"On est en finale !". La France était dans la rue ce mardi soir pour fêter dans la liesse la victoire de la France contre la Belgique (1-0), synonyme de qualification pour la finale de la Coupe du monde. La troisième de l'histoire pour les Bleus. Dès le coup de sifflet final, de nombreux Parisiens ont convergé vers les Champs-Elysées pour exprimer leur joie. L’avenue parisienne la plus célèbre du monde était fermée à la circulation pour l’occasion.





"C'est une très belle victoire. On a montré qu'on était soudé et on a été d'une maîtrise totale", lance un supporter des Bleus à notre micro. Lui et ses amis sont encore en admiration devant la prestation du gardien tricolore Hugo Lloris, une nouvelle fois excellent face aux Diables rouges. "Il nous sauve contre l'Uruguay. Il nous sauve encore ce soir en faisant trois arrêts. Il est fabuleux".

Les fans des Bleus ont également eu un petit mot pour l’unique buteur de la soirée, Samuel Umtiti : "Il nous a fait peur lors des matches de poules mais là il a été solide".













Les concerts de klaxons ont résonné dans les rues de la capitale et de nombreuses villes en France. "Ça fait 20 ans qu'on attendait ça. C'est merveilleux ! On est incroyablement heureux", commente un autre supporter. Dans le quartier du Moulin Rouge, les pétards claquent, les plus audacieux se hissant sur le toit des bus, tandis que d'autres tirent des fumigènes. Des scènes de joie qui, espérons-le, se répéteront dimanche à l’issue de la finale.