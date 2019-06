"France-Etats-Unis va donner plus de visibilité au football féminin"

COUPE DU MONDE 2019 - Passée en conférence de presse à la veille de du quart de finale France-Etats-Unis, Jill Ellis, la sélectionneure de Team USA, a annoncé que ce match était important pour le fo

Sur France-Etats-Unis

"C'est un grand match, un match au retentissement mondial qui va donner encore plus de visibilité au football féminin."

"Ce match rend la Coupe du monde encore plus grande. Les supporters sont là et nous soutiennent. Ce Mondial peut apporter encore plus de supporters, des soutiens financiers, ça va être fantastique et aider notre discipline."

"Nous respectons énormément la sélection française, c'est une équipe en plein développement, Corinne (Diacre, ndlr) a fait un grand travail. C'est un très bon match pour nous, les deux équipes doivent aborder ce match en pensant qu'elles sont les favorites."