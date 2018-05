France-Irlande : les Bleus en 4-3-3 avec Fekir titulaire

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps a construit un 4-3-3 pour affronter l'Irlande en match amical, comptant pour la préparation en vue du Mondial 2018. Un 4-3-3 avec quelques cadres sur le banc (Griezmann, Pogba, Kanté, Lloris)





Fekir titulaire !

Les Bleus évolueront donc en 4-3-3 face à l'Irlande. Et, une fois encore, Didier Deschamps n'hésite pas à faire confiance à Olivier Giroud en position d'avant-centre. L'attaquant de Chelsea, souvent décisif avec les Bleus, est associé à Nabil Fekir et Kylian Mbappé, respectivement placés à gauche et à droite.



N'Zonzi dans l'entrejeu

Dans l'entrejeu, Steven N'Zonzi est récompensé de sa belle saison avec le FC Séville et devra prouver qu'il peut avoir sa place aux côtés de Blaise Matuidi et Corentin Tolisso





Des latéraux forts

Didier Deschamps a envie de consolider ses ailes et n'hésitent pas à tester Benjamin Mendy et Djibril Sidibé, qui reviennent de blessure. En charnière centrale, en l'absence de Raphaël Varane, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et de Laurent Koscielny, forfait, ce sont Adil Rami et Samuel Umtiti qui prennent place. Le quatuor protègera le but gardé par Steve Mandanda.



La composition des Bleus : Mandanda - Mendy, Umtiti, Rami, Sidibé - Matuidi, N'Zonzi, Tolisso - Fekir, Giroud et Mbappé.



La composition de l'Irlande : Doyle - Coleman, K. Long, Duffy, Williams - Browne, Rice, O'Dowda, Walters - S. Long, McClean.