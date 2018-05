France-Irlande : cinq statistiques à connaître

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quelles sont les statistiques à connaître avant le match entre la France et l'Irlande ?

La France entame sa préparation pour la prochaine Coupe du monde avec un match amical face à l'Irlande, un adversaire qu'elle connait bien. On fait le point avec cinq statistiques à connaître.





Une victoire en trois matches

L'Equipe de France ne s'est pas nécessairement rassurée lors de ses trois dernières sorties, avec une seule victoire face à la Russie, chez le futur hôte du Mondial. Certes, le match nul face à l'Allemagne, concédé dans les dernières minutes, aurait pu être un succès. Mais on ne peut pas occulter la défaite face à une Colombie qui en voulait plus. S'ils veulent aller au bout, les Bleus devront, eux-aussi, en vouloir toujours plus.





Beaucoup de buts encaissés

Didier Deschamps ne se fait pas trop de souci pour son attaque, qui a trouvé la faille lors de six derniers matches. En revanche, il sait que la défense est toujours un chantier, surtout au regard de l'absence de Laurent Koscielny et des retours de blessure de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. La preuve : la France a craqué au moins une fois lors de quatre des cinq dernières rencontres.





Opposition équilibrée

Entre l'Irlande et la France, les oppositions sont assez équilibrées : 18 face-à-face avec un bilan de 7 victoires pour les Bleus et 6 pour les Irlandais. Voilà donc deux adversaires qui se connaissent bien et qui ont parfois dû croiser le fer lors de chocs décisifs.





Belle série pour les Bleus

Mais l'Equipe de France n'as pas perdu face à l'Irlande depuis le 14 octobre 1981. Une éternité. Et les Bleus avaient écoeuré les Irlandais lors du huitième de finale de l'Euro 2016, grâce à un doublé d'Antoine Griezmann.





Trois matches sans victoire pour l'Irlande

Pas qualifiée pour le prochain Mondial, l'Irlande n'est pas dans la meilleure période de son histoire. Sur une série de trois matches sans victoire (dont une cinglante défaite 1-5 face au Danemark), l'Eire doit retrouver le goût du succès.