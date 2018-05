France - Irlande : Olivier Giroud égale Zinédine Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne s’arrête plus de marquer et c’est tant mieux. Titularisé à la pointe de l’attaque tricolore, Olivier Giroud a une nouvelle fois été décisif. Buteur à la 40ème minute, l’ancien Gunner est désormais le 4ème meilleur finisseur de l’histoire des Bleus à égalité avec un certain Zinédine Zidane…





31 buts en 72 sélections

Papin, Fontaine et maintenant Zidane. Le numéro 9 des Bleus rejoint une nouvelle légende tricolore et rentre encore un peu plus dans l’histoire des Bleus. En reprenant en deux temps un corner de Nabil Fékir 5 minutes avant la fin de la première période, Olivier Giroud n’a en effet pas seulement ouvert le score contre l’Irlande, il a aussi rejoint Zidane au nombre de buts marqués avec le maillot bleu (31).

Certes l’ancien meneur de jeu des Bleus jouait en position de numéro 10 et il se retrouvait plus à la construction du jeu qu’à la finition, mais la référence se doit d’être signalée. Il a d'ailleurs fallu moins de temps à Giroud pour atteindre ce cap (72 sélections contre 108 à Zizou) et il a l’opportunité de viser encore plus haut : David Trezeguet a marqué 34 fois en sélection alors que Michel Platini a trouvé le chemin des filets 41 fois.









La série incroyable d’Olivier Giroud

Il est donc désormais le 4ème meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Si Thierry Henry semble loin (51 réalisations), l’état de forme actuel d’Oliver Giroud peut lui permettre de rêver. Le Blues a en effet été titularisé lors de 4 des 5 dernières rencontres de Bleus, et il a marqué 4 fois.

Mieux, sur ses 10 dernières titularisations en Bleu, Olivier Giroud a marqué 10 buts ! Essentiel à l’attaque des Bleus, le joueur de 31 ans est devenu un serial buteur. Contre le Luxembourg (2 buts), le Paraguay (3 buts), la Suède (1), la Biélorussie (1), le Pays de Galles (1), la Colombie (1) et donc l’Irlande (1), il s’est montré décisif à chaque fois. De très bon augure pour l’équipe de France à quelques jours du début de la Coupe du Monde…