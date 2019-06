France-Norvège : Renard et Le Sommer ont participé à l'entraînement

Préservées depuis le match d’ouverture remporté face à la Corée du Sud (4-0), Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont bien participé à l’entraînement des Bleues, mardi.

Un gros ouf de soulagement pour Corinne Diacre et pour les Bleues. Après trois jours d’entraînements spécialisés et réduits à leur minimum, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont bien participé à la dernière séance de préparation avant la rencontre entre la France et la Norvège, qui se jouera mercredi soir à Nice (21h00).

Les deux joueuses de l'Olympique Lyonnais ont souffert de problèmes musculaires ces derniers jours. Elles se sont entraînées normalement, mardi, en fin de journée (entre 16h30 et 18h00) lors de la séance qui s'est déroulée au Parc des Sports Charles Ehrmann, le centre d'entraînement de l'OGC Nice.

"Renard et Le Sommer ont été ménagées"

Sauf retournement de situation, les deux joueuses vont bien participer à cette deuxième sortie des Bleues dans cette Coupe du monde. Corinne Diacre, la sélectionneure de l’équipe de France, avait fortement laissé entendre que ses deux cadres seraient bien de la partie lors de sa conférence de presse donnée mardi en fin de matinée.

"Ces deux joueuses-là, mis à part Eugénie, qui avait un petit pépin avant le début de la compétition, ont été ménagées tout simplement", avait révélé Diacre devant la presse. "Mais elles seront là cet après-midi sans aucun problème." Tout s'est donc déroulé comme prévu.