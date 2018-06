France-Pérou (1-0) : Paul Pogba, le plaisir retrouvé

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Pogba par-ci, Pogba par-là. Cinq jours après son avoir délivré l'équipe de France contre l'Australie (2-1), lors de l'entrée en lice des Bleus dans le Mondial russe, le milieu tricolore a confirmé sa montée en puissance, prouvant une nouvelle fois que Didier Deschamps avait eu raison de lui maintenir sa confiance. Ce jeudi 21 juin, face au Pérou (1-0) à Ekaterinbourg, Paul Pogba - libéré par sa prestation face aux Socceroos - a remis le couvert en délivrant à Giroud l'avant-dernière passe sur le but de Kylian Mbappé, le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du monde. Pour sa troisième grande compétition internationale, après le Mondial 2014 et l'Euro 2016, le numéro 6 n'a été ni trop exubérant ni trop nonchalant, reproches qui lui ont souvent été faits par le passé.



À l'approche de sa 56e sélection avec le maillot frappé du coq, "la Pioche" avait donné le ton de son match sur Twitter en laissant libre cours à ses pensées : "Work in the shadow, let people make noise", ce qui signifie en français "Travaille dans l'ombre, laisse les gens faire du bruit". Face à l'armada de la Blanquirroja, le milieu de Manchester United a livré l'une de ses prestations les plus abouties en équipe de France, symbole de son impact dans la performance collective française.

Leader à sa manière

Omniprésent en première période, Paul Pogba a été dans tous les bons coups du côté des Bleus. Pendant les 45 premières minutes, il est celui qui a effectué le plus de passes (39 à 74,4% de réussite) et le plus dans le camp adverse (26 à 76,9% de réussite), selon le fournisseur de statistiques Opta. Associé à N'Golo Kanté, dans une position plus basse, ses qualités de récupérateur ont été mis en lumière (7 ballons, le total le plus élevé devant Kanté). Le milieu de Manchester United, joueur qui a disputé le plus de duels (10 pour 7 gagnés) n'a pas hésité non plus à aller au charbon. Brillant défensivement, il a aussi bénéficié dans ce schéma de plus de liberté pour se projeter vers l'avant. À l'image de son enchaînement contrôle orienté et tir du coup de pied (12e), qui est venu mourir à côté du poteau droit de Gallese. Après la pause, malgré le coup de moins bien des Bleus, il a continué d'abattre une charge de travail conséquent dans l'entrejeu tricolore. Français qui a touché le plus de ballons (79), il est aussi celui qui a disputé le plus de duels (18, 61,1% de réussite) au coup de sifflet final.



S'il n'a pas marqué contre le Pérou ou face à l'Australie (son but lui a été retiré par la Fifa a posteriori), il a créé les trois occasions ayant conduit aux buts des Bleus. Indubitablement, il est la raison pour laquelle la France a six points au lieu de deux après deux matches.