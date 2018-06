"Les Danois sont plus une équipe que la France" : le sélectionneur de l'Australie se paye les Bleus

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Après la défaite concédée face aux Bleus samedi lors du premier match du groupe C (1-1), le sélectionneur de l'Australie Bert van Marwijk s'est lâché en conférence de presse mercredi. Selon lui, "les Danois sont plus une équipe que la France".

Bien que battu par l'équipe de France samedi pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'Australie Bert van Marwijk ne semble pas plus impressionné que cela par les Bleus. A la veille d'affronter le Danemark, le coach des Socceroos a taclé la formation entraînée par Didier Deschamps lors d'une conférence de presse à Samara : "Nous avons joué contre la France, je pense qu'ils ont plus de créativité, mais peut-être que les Danois sont plus une équipe." Lors de la rencontre entre la France et l'Australie, Van Marwijk avait notamment contesté l'arbitrage et notamment l'assistance vidéo sollicitée lors du penalty accordé à Antoine Griezmann.





Avant même le début du Mondial russe, c'est le sélectionneur du Danemark, adversaire des Bleus le 26 juin prochain pour le troisième match, qui s'était attaqué aux joueurs tricolores. "Les grandes nations présentes à la Coupe du monde sont les meilleures. Mais pas la France. Je ne crois pas à cette équipe", avait déclaré Åge Hareide au quotidien local Jyllands-Posten. Avant d'ajouter : "J'ai vu la France contre la Suède. Elle n'a rien de spécial. Ils ont du talent, mais ils doivent fonctionner comme une équipe ! Or, chacun de ces joueurs va surtout avoir envie de briller sur un plan personnel. (...) En tant qu’équipe, l’équipe de France a parfois échoué. Quand ça s’est bien passé, c’est parce qu’elle avait un grand joueur pour la diriger, comme Zidane, qui maintenait le collectif. Elle n’a pas un joueur de ce genre en ce moment."

Åge Hareide s'était également lâché sur un des joueurs vedettes de l'équipe de France, Paul Pogba : "Pogba, lui, a des hauts et des bas. Il a joué avec des cheveux bleu et blanc quand il affrontait Manchester City. Contre nous, il jouera sûrement avec des cheveux rouge et blanc, alors. Bon sang, il ne pense qu'à sa coupe !".