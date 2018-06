France-Pérou : l’arrêt crucial de Lloris devant Guerrero à la demi-heure de jeu

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Il n’avait pas encore été sollicité. Mais Hugo Lloris était déjà chaud. Et attentif. Alors que le match entre la France et le Pérou basculait dans un faux rythme, à la 31e minute, l’attaquant péruvien Paolo Guerrero a soudainement hérité du ballon en pleine surface française, sans défenseur pour le gêner. Le tir est parti vite, à ras de terre. Et le capitaine des Bleus, d’une parade réflexe, a repoussé le danger tel un gardien de handball.



Décisif

Une intervention décisive, et cruciale à l’échelle de tout le scénario de la rencontre : ses coéquipiers dans le champ ont immédiatement été rassurés, et ont même repris un peu de poil de la bête. La preuve : ils ont ouvert le score trois petites minutes plus tard, Kylian Mbappé ayant profité d’un contre favorable pour se retrouver seul face au but vide.