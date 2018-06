France-Pérou (1-0) : le match en un coup d’œil

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

Les Bleus ont assuré l'essentiel. A l'occasion du deuxième match du groupe C face au Pérou, l'équipe de Didier Deschamps a enregistré un nouveau succès ce jeudi, au forceps (1-0). Dès les premières minutes, les joueurs Français, Pogba et Kanté en tête, ont affiché un visage séduisant avec plusieurs opportunités de but à la 11e et 16e minute de jeu, avec deux frappes réalisées par Antoine Griezmann. Sur la seule première période, les Bleus ont tiré 9 fois au but, réussissant 188 passes. L'ouverture du score viendra du jeune prodige Kylian Mbappé, également très intéressant sur l'aile droite de l'attaque. A la 34e minute, le joueur du PSG a conclu une action initiée par Pogba et Giroud.

En seconde période, les Bleus ont éprouvé plus de difficultés dans le jeu, cédant grandement la possession de balle aux Péruviens, qui ont tenu le ballon pendant 60% du temps dans le deuxième acte. Mbappé, Pogba & Co ont connu des frayeurs avec notamment une frappe propulsée sur la barre transversale de la part du milieu de terrain péruvien Aquino, ou encore une tentative mi-distance de Luis Advincula, qui finit de peu au-dessus du cadre de Lloris. Avec cette deuxième victoire, les Bleus s'offrent la qualification pour les huitièmes de finale du Mondial, quand le Pérou est lui éliminé.

L'homme du match

Il a éclairé le jeu des Bleus durant une grande partie de la rencontre. Aligné dans un milieu à deux avec N'Golo Kanté ce jeudi face au Pérou, Paul Pogba a joué juste et de manière efficace pour ses coéquipiers, contrôlant l'entrejeu face à Yotun et Aquino. Déjà décisif sur le premier match face à l'Australie samedi (2-1), "La Pioche" a également une grande part de responsabilité dans le but inscrit par Kylian Mbappé ce jeudi. Après un bon travail à 40 mètres du but péruvien, le milieu de terrain de Manchester United a servi Giroud dans la surface, auteur d'une frappe du gauche contrée par Rodriguez, que Mbappé va exploiter en poussant le ballon dans le but vide. En seconde période, Pogba va baisser de régime, à l'instar de toute l'équipe de France, qui n'a tiré qu'à trois reprises au but en seconde période.

La stat' du match

Grâce à son but face au Pérou, inscrit à la 34e minute de jeu, Kylian Mbappé est devenu le joueur français le plus jeune à marquer un but lors d'une Coupe du monde ou d'un Euro, à 19 ans et 6 mois. Il est également le premier joueur né après la victoire de la France en 1998 à inscrire un but en Coupe du monde.





