France-Pérou : N’Golo Kanté, au presque parfait

Aligné une nouvelle fois au milieu de terrain, cette fois au côté de Paul Pogba dans un système en 4-2-3-1, N’Golo Kanté a rayonné face au Pérou, étant à la fois à l’aise dans la récupération de balle, sa principale qualité, et la sortie de balle, réussissant 88% de ses passes face aux hommes de Ricardo Gareca.

Statistique qui symbolise l’omniprésence du joueur de Chelsea dans l’entrejeu français, le joueur de 27 ans a récupéré 27 ballons depuis le début du Mondial, dont 13 face aux Péruviens. Sur les deux dernières éditions, en 2010 et 2014, un seul Français a fait mieux durant toute une compétition, Paul Pogba, avec 28 ballons récupérés lors du Mondial brésilien.

Pourtant, lors de son premier match face à l’Australie, Kanté avait, selon les dires de Didier Deschamps, connu une baisse de régime physique : "Quand N’Golo Kanté me dit en première mi-temps qu’il a du mal à respirer, à faire les efforts, je comprends que d’autres souffrent plus lui. C’est un constat, ça nous a empêchés d’avoir une animation offensive avec plus de dynamisme, de vitesse", avait déclaré le coach des Bleus en conférence de presse mercredi.

Encensé par ses coéquipiers

Des performances XXL qui ne sont pas passées inaperçues auprès de ses coéquipiers. Lucas Hernandez, l'arrière gauche des Bleus, a tressé des louanges à l'encontre de l'ancien Caennais en zone mixte après la rencontre : "N'Golo, tu le vois partout. D'un seul coup il sort de la terre. Franchement, c'est vraiment incroyable de jouer avec un joueur comme ça, qui te récupère je ne sais pas combien de ballons dans un match. En espérant qu'il continue comme ça."

Même son de cloche pour son compère du milieu de terrain Paul Pogba : "Avec NG aussi c'est plus facile. Il court partout, il a quinze poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça."