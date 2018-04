France-Pérou : Le stade d'Iekaterinbourg est enfin opérationnel !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, le stade d'Iekaterinbourg avait défrayé la chronique avec sa tribune construite à… l'extérieur du stade. Mais pas de panique : le stade vient de passer son premier test de sécurité avec succès.



Un test concluant en D1 russe

En effet, dimanche, le stade a accueilli le match FK Oural Iekaterinbourg-Spartak Moscou et tout s'est bien déroulé comme l'a expliqué Alexander Meytin, le patron de la sécurité de la D1 russe : "Nous avions des inquiétudes concernant Iekaterinbourg. C'était la première fois que nous utilisions les tribunes temporaires et tout s'est bien passé. Les supporters étaient assis en sécurité et les tribunes n'ont pas vacillé avec le vent".



Une tribune temporaire pour le Mondial

Cette tribune temporaire a été construite ces derniers mois afin de porter la capacité du stade de 23.000 à 35.000 places.



Et parmi tous les stades retenus pour le Mondial 2018, il est celui situé le plus à l'Est de la Russie et sera l'hôte de quatre matches dont France-Pérou, le 21 juin.