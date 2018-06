Retours de Matuidi et Giroud, schéma tactique... Quelle équipe de France contre le Pérou ?

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

L’adage selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne ne s’applique pas à la laborieuse victoire des Bleus contre l’Australie (2-1). D’abord parce que le prochain adversaire, un Pérou joueur et dans la nécessité absolue de gagner pour survivre dans cette Coupe du monde, n’a rien à voir avec le précédent, des "Socceroos" venus gratter le point du nul. Ensuite parce que la première composition alignée par Didier Deschamps a vite montré ses limites, samedi dernier. Le sélectionneur, qui clame haut et fort que son équipe "devra être meilleure en tout demain (jeudi)", continue ainsi de chercher un équilibre salvateur.



La seule mise en place tactique effectuée en vue de ce match dans l’intimité du huis clos d’Istra a eu lieu mardi, à la veille du départ pour Ekaterinbourg, théâtre de ce très attendu France-Pérou. Selon les observateurs indiscrets qui ont scruté cette séance censée restée secrète, Blaise Matuidi et Olivier Giroud seront bien titulaires, respectivement en lieu et place de Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé, qui débuteront donc, eux, sur le banc.





Deux schémas tactiques en un



Rien de clair, en revanche, n’a filtré concernant l’organisation de cette équipe. Des sources concordantes indiquent que le coach a testé, avec ces onze mêmes joueurs, deux options tactiques différentes, la première en 4-3-3 (quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants), la seconde en 4-2-3-1, avec Matuidi en ailier gauche, un peu sur le modèle de Sissoko en ailier droit lors de l’Euro 2016, pour solidifier un ensemble ayant tendance à négliger le replacement défensif. Ce ne serait, vraisemblablement, que l’évolution d’un même dispositif, selon que l’équipe a, ou non, le ballon.



Évidemment, Didier Deschamps n’a rien confirmé (ni infirmé) lors de sa conférence de presse de veille de match mercredi. Une de ses déclarations attire toutefois l’attention, concernant le schéma tactique : "De préférence, je choisis les joueurs qui vont dans le système, pas l’inverse... L'objectif c'est de mettre chacun dans sa meilleure position, mais après c'est un équilibre pour être efficace dans les deux aspects, offensifs et défensifs."













Le onze probable :



Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Matuidi - Griezmann, Mbappé, Giroud.