France-Pérou : un arbitre débutant au sifflet

Il s'agit de son baptême de feu au plus au niveau. L'arbitre Mohamed Mohammed Abdulla, originaire des Emirats Arabes Unis et âgé de 39 ans, a été désigné pour officier lors du second match des Bleus dans cette Coupe du monde, ce jeudi, à 17 heures (sur TF1 et à suivre en direct commenté ici même). "Les arbitres asiatiques peuvent concurrencer n’importe qui dans le monde", a-t-il assuré avant le début de la compétition.



Dans l'ambiance survoltée de l'Ekaterinbourg Arena, ilsera assisté de ses compatriotes Mohamed Al Hammadi et Hasan Almahri. Après l'Uruguayen Andres Cunha pour la rencontre face à l'Australie (2-1), la France a donc droit à un nouvel arbitre sans véritables références. Ce parfait inconnu du grand public s’est simplement distingué en 2017 en devenant le premier arbitre à expulser un joueur grâce à la VAR, lors du Mondial des moins de 20 ans.



