France - Pologne - 142 sélections : Hugo Lloris devient le joueur capé de l'histoire des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 - Titulaire lors du 8e de finale de la France face à la Pologne, Hugo Lloris a fêté sa 142e sélection. Le voilà le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus avec L. Thuram.

Hugo Lloris entre définitivement dans l'histoire de l'équipe. Titulaire face à la Pologne, pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2022, le gardien de Tottenham a officiellement fêté sa 142e cape avec le maillot des Bleus. Le voilà l'égal de Lilian Thuram, qui détenait ce record depuis 2008 et l'Euro.

Le Grand Format de Téléfoot : Hugo Lloris entre dans l'histoire des Bleus

Pour Lloris c'est juste un record de plus à ajouter à une très longue liste. Déjà gardien le plus capé de l'histoire de l'équipe de France devant Fabien Barthez et joueur le plus capé comme capitaine (devant son sélectionneur Didier Deschamps), le joueur formé à l'OGC Nice sort d'une décennie pleine avec son équipe nationale.

"Je suis très honoré et très fier"

Interrogé par notre journaliste Sébastien Barniaud, dans le Grand Format de Téléfoot diffusé dimanche 4 décembre, Lloris s'est dit très heureux de ce record.

"Je suis très honoré et très fier. II ne faut pas trop regarder derrière parce qu'il y a pas mal d'années. Il faut profiter du moment présent et c'est ce que je fais durant cette compétition."