France – Pologne (3-1) : Les Bleus en quarts, Mbappé en démonstration

COUPE DU MONDE 2022 – L’équipe de France n’a (presque) pas tremblé pour éliminer la Pologne dimanche, en 8es de finale de la Coupe du monde (3-1). Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont marqué.

Les Pays-Bas et l’Argentine avaient décroché les deux premiers billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde. L’équipe de France en a fait de même ce dimanche, en dominant la Pologne en 8es de finale de ce Mondial 2022 au Qatar (3-1). Les Bleus affronteront l’Angleterre ou le Sénégal au prochain tour.

Olivier Giroud devient meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Le résumé de France – Pologne

Les hommes de Didier Deschamps n’ont été que très peu inquiétés durant cette rencontre. Mais ils ont eu un gros coup de chaud à la 38e minute de jeu, quand Hugo Lloris – fautif au départ – puis Raphaël Varane sur sa ligne ont sauvé leur équipe. Un avertissement sans frais. Six minutes plus tard, Kylian Mbappé envoyait Olivier Giroud inscrire son 52e but en équipe de France, pour devenir seul détenteur du record.

Hugo Lloris devient le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus

En seconde période, Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont déroulé. Et le show Mbappé a démarré. Très porté sur le collectif durant le premier acte, l’attaquant du PSG s’est mis en mode finisseur au retour des vestiaires, avec deux frappes surpuissantes dans la surface. Pied fermé, puis lucarne opposée, comme pour varier les plaisirs…

L’équipe de France tenait son clean sheet, mais un penalty sévèrement sifflé contre Dayot Upamecano, dont la main était légèrement décollée, a été transformé par Robert Lewandowski, qui s’était d’abord manqué avant que l’arbitre ne fasse retirer ce penalty. Anecdotique.

Les statistiques

52

Olivier Giroud a inscrit son 52e but en équipe de France, dépassant ainsi Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, en 117 sélections.

8

Kylian Mbappé est le premier joueur de l’histoire à inscrire 8 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans. Il est par ailleurs passé devant Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs des Bleus.

3

La France sera présente en quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 3e édition de suite après 2014 (élimination en quarts contre l’Allemagne) et 2018 (victoire). Une première dans son histoire.

Les réactions (TF1)

Didier Deschamps : "Ça n'a pas été simple parce que l'équipe polonaise était bien organisée pour nous contrarier, mais on a toujours cette capacité (à nous en sortir). En modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé plus de liant. Après, c'est Kylian (qui s'illustre), avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, et tant mieux pour nous. Il y a une unité depuis le départ, et évidemment un résultat comme ce soir, ça vient concrétiser tout ça. C'est la joie partagée. Là, on va avoir un peu plus de temps, donc on va profiter un peu de nos proches et de nos familles, comme c'était prévu".

Olivier Giroud : "L’aventure continue, on s’est dit dans les vestiaires que pour vivre une magnifique expérience il fallait être solidaires, unis, ne faire qu’un. On a une superbe bande de potes, on vit très bien ensemble et je pense que ça se voit. La route est encore longue. Mon 52e but ? Ma femme et mes enfants sont là, plus mes potes d’enfance, donc c’est génial, c’est un rêve gosse de battre Titi (Thierry Henry, ndrl), c’est chose faite. Mon obsession est d’aller le plus loin possible avec les Bleus."

Adrien Rabiot : "C’est mérité je pense dans l’ensemble. On a bien débuté, on a eu un coup de moins bien avec deux ou trois ballons chauds. Ce but nous a fait du bien, on a réussi à maîtriser. On a pris le contrôle du jeu, ce qu’on n’avait pas forcément bien fait en première. On a été bon en seconde période dans tous les compartiments. C’est la Coupe du monde, il faut donner tout ce qu’on a, sortir du terrain sans regrets, c’est ce que j’essaye de faire à chaque match. Il faut insister sur la solidarité dans cette équipe, c’est ce qui fait notre force."