France - Pologne - 52 buts : Olivier Giroud devient meilleur buteur de l'histoire des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 - Buteur en fin de première période lors du 8e de finale face à la Pologne, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 52 buts.

Olivier Giroud entre définitivement dans l'histoire de l'équipe de France. Après avoir égale le record de buts de Thierry Henry face à l'Australie, l'attaquant est définitivement passé devant lui en ouvrant le score face à la Pologne lors du huitième de finale.

Hugo Lloris devient le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus

"Aller le plus loin possible avec l'équipe"

A la 44e minute de la rencontre, le buteur de l'AC Milan a inscrit son 52e but avec les Bleus d'une frappe croisée du gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Un but pour l'histoire, évidemment. Portés par ce premier but, les Bleus ont finalement disposé de la Pologne en huitième de finale (3-1). Après la rencontre, Giroud a savouré ce record. "Mon obsession est d'aller le plus loin possible avec l'équipe."