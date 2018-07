France-Uruguay : les agents du Haut-Rhin autorisés à sécher le travail pour soutenir les Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les matches à 16h… Quelle plaie quand on est fan de foot et qu’on est coincé au travail ! A défaut de pouvoir regarder les rencontres à la télévision, certains ont dû user, ces dernières semaines, de subterfuges pour ne pas se faire taper sur les doigts par leurs responsables. Le département du Haut-Rhin a choisi de laisser l’opportunité à ses collaborateurs de soutenir haut et fort l’équipe de France lors de son quart de finale contre l’Uruguay qui se joue… vendredi à 16h.





Dans un mail adressé à tous ses agents, diffusé par le syndicat FOdpt68 et repéré par 20 Minutes, la présidente du Conseil départemental explique qu’elle a "souhaité que puisse être permis aux agents qui le souhaitent de partager ce moment d’enthousiasme populaire". Après discussion avec ses vice-présidents membres du bureau restreint de la collectivité, elle a ainsi décidé d’autoriser les départs dès 15h30 vendredi "au lieu de 17h".





A condition, néanmoins, d’avoir organisé avec son supérieur le rattrapage "par anticipation d’ici vendredi" des heures de travail manquées. De quoi réjouir FOdpt68, à l’origine de cette requête. S’il regrette que la présidente "ne fasse par référence à notre demande", le syndicat la "remercie pour ce geste" dans un article posté sur son site. Et allez les Bleus !









Le monde craque pour les Bleus !