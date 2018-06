Futur adversaire des Bleus, le Danemark concède le nul en Suède

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Le 26 juin prochain, l’équipe de France affrontera le Danemark lors de son troisième match du Mondial russe (14 juin-15 juillet). En attendant, la sélection scandinave se teste lors de matches de préparation. Et pour le moment, le résultat est plutôt mi-figue mi-raison. Les ouailles de Äge Hareide n’ont pas réalisé un grand match à Stockholm face au voisin suédois samedi. Dans la Friends Arena, les 41 558 spectateurs n’ont pas vraiment eu l’occasion de s’enthousiasmer et les deux nations se sont quittées bonnes amies et dos à dos (0-0).





Un match terne. Pour le spectacle, on repassera. La statistique est inquiétante : il n’y a eu que trois tirs cadrés (pour les Danois). Pour les occasions de but, on repassera aussi. Il a fallu attendre la 80e minute pour voir une franche situation dans l’une des deux surfaces. Et elle fut danoise cette occasion. Mais Delaney, après un joli travail de Dolberg sur la droite, a vu sa frappe filer au-dessus des cages de Olsen sur un centre en retrait. Pour la Suède des Toulousains Durmaz et Toivonen, rien à signaler ou presque, hormis une tête de Thelin, au-dessus également (83e).





Privé d’Eriksen, le Danemark devra montrer un autre visage s’il veut aller loin durant la Coupe du monde. Les Rouge et Blanc auront un dernier match de préparation, face au Mexique le 9 juin. La Suède affrontera le Pérou le même jour.