Les Danois affrètent un jet privé pour qu'un joueur rentre voir sa petite fille

Pour ne pas manquer cet heureux événement, les autres joueurs de la sélection scandinave ont décidé de lui offrir un aller-retour en jet privé. Jonas Knudsen, latéral gauche de la sélection danoise, a donc été autorisé à quitter ses coéquipiers durant 48 heures pour se rendre au Danemark où sa femme venait d'accoucher. Le joueur de 25 ans qui évolue à Ipswich (D2 anglaise) a ainsi pu filer voir sa petite fille sitôt le match contre le Pérou remporté (1-0), le samedi 16 juin dernier. Et de revenir lundi en Russie pour préparer le second match des Danois dans ce Mondial, contre l'Australie, ce jeudi, à Samara.

























"Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à la fois des êtres humains et des footballeurs", a pour sa part raconté le gardien Kasper Schmeichel, cité par la BBC. " En tant que père, je ne peux pas imaginer à quel point il a été difficile pour Jonas d'apprendre la naissance de son enfant et de ne pas pouvoir être là. Il y a beaucoup de pères dans l'équipe et nous voulions garder le côté humain et faire n'importe quoi pour qu'il voit sa fille."