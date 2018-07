Pour Gianluigi Buffon, l'équipe de France peut être championne du monde

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Gianluigi Buffon a été présenté ce lundi aux journalistes et aux fans au Parc des Princes et durant la conférence de presse, il a dit tout le bien qu'il pensait de l'équipe de France.

Ça y est, Gianluigi Buffon est officiellement un joueur parisien depuis ce lundi. Il a été présenté aux journalistes et aux fans, en conférence de presse au cours de laquelle, il a dit tout le bien qu'il pensait de cette équipe et du nouveau challenge qui l'attendait. Mais ce n'est pas tout : il a aussi été interrogé sur le Mondial, qu'il ne dispute pas, la Squadra Azzura ayant été éliminée. Et, il a déjà une petite idée de l'équipe qui soulèvera le trophée et on ne va pas se mentir, on aimerait pas que l'oracle Buffon se soit trompé.

Je pense que la France va aller au bout

Car selon lui, c'est la France qui sera championne du monde. "Je pense que l’on avait oublié la France au moment de faire les pronostics. Je pense qu'elle va aller au bout. Elle a un sélectionneur extraordinaire que j'ai connu à Turin (Didier Deschamps a entraîné la Juventus de Turin entre 2006 et 2007 lors de sa rétrogradation en Serie B, et lui a permis de réintégrer la Serie A au bout d’un an, ndlr) et une équipe incroyable", a déclaré le nouveau portier du PSG. Une déclaration qui tranche nettement avec celle de José Luis Chilavert, l'ancien gardien de but du Paraguay, en 1998. Lui en revanche, il penche nettement pour la Belgique. "Mon candidat a toujours été la Belgique, je l'ai dit avant même le début du Mondial. Elle est en demi-finale et j'espère qu'elle va gagner pour le bien du football", lance l'ancien gardien de Strasbourg, même s'il garde de "nombreux amis" de ses années en France. Pas sûr qu'ils le restent, en revanche.