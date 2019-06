Grande première, Le Sommer dans l'histoire : les chiffres de mercredi

COUPE DU MONDE 2019 - Une équipe de France sur son 31, une Eugénie Le Sommer dans l'histoire de l'équipe de France, une Mannschaft robotique : voici les chiffres de la journée du mercredi 12 juin.

7

C'est la première fois de son histoire que l'équipe de France bat la Norvège dans un match joué en compétition officielle.

Bilan : 4 défaites, 1 nul et 1 victoire

2

C'est la deuxième fois de son histoire que l'équipe de France remporte ses deux premières rencontres de la phase de groupes au Mondial.

La première fois remontait à l'édition 2011 disputée en Allemagne (succès face au Nigeria et au Canada).

5 / 12

Un but historique pour Eugénie Le Sommer. Auteure de son 5e but en Coupe du monde face à la Norvège, la n°9 est devenue la co-meilleure buteuse de l'équipe de France. Elle a rejoint Marie-Laure Delie.

La Lyonnaise a également marqué son 12e but lors de ses 12 dernières sélections avec les Bleues. Eugénie Le Sommer c'est donc l'assurance d'un but par match.

4

Wendie Renard est devenue la quatrième joueuse de l'histoire de la Coupe du monde à marquer pour son équipe et contre son camp (Gracenote)

2019 : Wendie Renard (France)

2015 : Angie Ponce (Equateur)

2007 : Eva Gonzalez (Argentine)

1999 : Brandi Chastain (Etats-Unis)

18

Vainqueur de l'Espagne (1-0), l'Allemagne a enchaîné avec un 18e match sans défaite en phase de groupes de la Coupe du monde. Bilan : 14 succès, 4 nuls.

0

L'Allemagne a enchaîné deux matches sans concéder de but pour la première fois depuis 2007, où elle n'avait concédé aucun but en 6 rencontres.

3

Sara Däbritz, auteure du seul but lors d'Allemagne - Espagne (1-0), a marqué son 3e but en Coupe du monde (en 5 matches). Tous ses buts ont été marqués en phase de groupes (Gracenote).

18, 186

A 18 ans et 186 jours, Chiamaka Nnadozie, la gardienne du Nigeria, est devenue la plus jeune gardienne à ne pas encaisser de but en Coupe du monde (Opta).

Alexandre Coiquil