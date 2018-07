Griezmann, Varane et Mendy absents de l'entraînement des Bleus ce lundi

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A quatre jours de leur quart de finale face à l'Uruguay, les Bleus titulaires contre l'Argentine ont repris l'entraînement, ce lundi après-midi à Istra. Mais plusieurs joueurs phares de l'équipe de France n'ont pas participé à la séance, notamment Antoine Griezmann et Raphaël Varane, à cause de "petits bobos nécessitant quelques soins", a indiqué le staff des Bleus. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a quelques soucis avec son talon d'Achille. Il avait assisté aux dernières minutes du 8e de finale France-Argentine samedi avec une poche de glace sur le pied gauche, et n'avait pas réussi à enfiler sa chaussure à cause de son pied gonflé au moment de quitter le banc.





Benjamin Mendy était lui aussi absent de la séance d'entraînement de ce lundi, après avoir déjà manqué celle de dimanche. Les problèmes à la cuisse du latéral, qui avait dû déclarer forfait pour le dernier match des Bleus, sont donc toujours présents. En conférence de presse, l'adjoint de Didier Deschamps Guy Stéphan avait déclaré : "Benjamin a eu ce petit problème musculaire sur le devant de la cuisse. Il va reprendre une activité aujourd'hui, ce n'est pas l'activité de tous les autres joueurs, mais il va reprendre une activité donc ça va mieux."

>> L'Uruguay maintient le suspense autour de Cavani

Des tours de terrain pour Lucas Hernandez

Quant à Lucas Hernandez, il s'est entraîné à part en faisant notamment des tours de terrain avec un préparateur physique. "Lucas continue les soins, un peu de la même façon" que la veille, avait expliqué Guy Stéphan. L'arrière gauche de l'équipe de France avait été victime d'une contracture contre le Danemark mardi mais avait pu disputer le 8e contre l'Argentine.

Enfin, Djibril Sidibé, qui avait dû écourter sa séance d'entraînement dimanche, s'est entraîné normalement ce lundi. "A priori il n'y a rien de méchant en ce qui concerne Djibril, même s'il avait un hématome sur la cheville", avait rassuré Guy Stéphan dans la matinée.

Samuel Umtiti s'est arrêté en tout début de session pour se faire tâter le genou gauche par un kiné, tandis que l'autre genou était bandé. Mais le défenseur central a repris l'entraînement normalement.