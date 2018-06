Groupe G : première de la poule, la Belgique affrontera le Japon, l'Angleterre se frottera à la Colombie

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Le tableau des huitièmes de finale est désormais intégralement constitué pour ce Mondial 2018. La Belgique, qui termine 1ère du groupe G après sa victoire face à l'Angleterre (1-0) lors de la troisième et dernière journée de la phase de poule, jouera la Colombie en huitième de finale, avec le risque de se frotter au Brésil dès les quarts.

Quant à l'Angleterre, également qualifiée avant l'opposition face aux Diables Rouges, elle affrontera un adversaire plus coriace dès les huitièmes de finale, la Colombie, qui a pris le dessus sur le Sénégal plus tôt dans la journée pour se qualifier (1-0). En revanche, en cas de victoire face aux Cafeteros, la sélection des Three Lions aurait un tableau beaucoup plus abordable dès les quarts de finale, avec la Suisse ou la Suède en adversaire.

Dans l'autre rencontre du groupe G, la Tunisie a disposé du Panama pour l'honneur, sur le score de 2-1, grâce à des buts de Ben Youssef et Khazri. Les deux formations étaient d'ores et déjà éliminées ce ce Mondial 2018.





