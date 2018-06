Harry Kane a sa chanson (et c'était déjà un tube lors de l'Euro 2016)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Les supporteurs anglais n'ont pas perdu de temps pour célébrer leur attaquant, auteur des buts de la victoire face à la Tunisie pour le premier match des Three Lions dans le Mondial russe (2-1). Un remix simple et efficace qui devrait vous rappeler des souvenirs.

Ils célèbrent autant leurs idoles qu'ils les critiquent. Alors il n'a pas fallu bien longtemps aux Anglais pour remettre au goût du jour l'un des chants de supporteurs les plus populaires de ces dernières années. A l'issue de la victoire des Three Lions face à la Tunisie pour son entrée dans la Coupe du monde (2-1) lundi, les réseaux sociaux se sont remplis des mêmes messages d'enthousiasme en faveur du double buteur du jour Harry Kane. "Harry's on fire", "Harry est en feu", pouvait-on lire sur Twitter.



Une référence évidente au "Will Grigg's on fire" des fans d'Irlande du Nord qui avaient enflammé l'Euro 2016 avec leur chanson au rythme de "<em>Freed From Desire" </em>de Gala. Certains se sont même filmés, bière en main, en train de chanter.

















Un hymne enregistré pour la bonne cause





Les Anglais avaient déjà adapté les paroles de l'hymne non officiel nord-irlandais pour leur attaquant vedette Jamie Vardy lors des Championnats d'Europe il y a deux ans. Hasard du calendrier, c'est lundi 18, jour du premier match de la sélection anglaise, qu'est sorti "Vardy's on Fire", titre enregistré par le groupe The S6. Tous les bénéfices des ventes de ce single seront reversés à The Offside Trust, une association qui protègent les enfants victimes d'abus sexuels dans le sport. De quoi faire vibrer toute l'Angleterre au moment de suivre le parcours de sa sélection tout en faisant une bonne action.