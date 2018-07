Harry Maguire, de supporter anglais à l'Euro 2016 à pièce maîtresse des "Three Lions"

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Son histoire n'est pas sans rappeler celle d'un certain Benjamin Pavard. Le latéral droit des Bleus, demi-finaliste du Mondial et nouveau chouchou des Français, assistait à l'Euro 2016 en tant que supporter, en témoigne une photo prise dans la fan zone de Lille il y a deux ans. Pour Harry Maguire, le stoppeur de l'équipe d'Angleterre, l'histoire est identique.

Auteur de l'ouverture du score face à la Suède en quart de finale, d'une tête surpuissante sur corner à la demi-heure de jeu, le défenseur de Leicester avait pris part à l'Euro français dans la peau d'un fan, en compagnie de sept amis. Un Euro qui avait tourné court pour les Anglais avec une élimination surprise face à l'Islande en huitième de finale de la compétition (2-1). Ce dernier a d'ailleurs eu une petite pensée durant la compétition pour ses compagnons de route d'il y a deux ans. "Deux ans après ... Bon séjour les gars" a ainsi tweeté l'ancien joueur de Wigan et de Hull City.

Moins d'un an après sa première sélection avec les Three Lions et alors que sa présence parmi les 23 Anglais pour le Mondial était loin d'être évidente, Maguire s'est imposé comme un des piliers du secteur défensif britannique, enchaînant les belles prestations au côté de John Stones et Kyle Walker dans la défense à trois concoctée par Gareth Southgate.

A 25 ans et seulement 10 sélections à son actif, le natif de Sheffield s'apprête à vivre le moment le plus important de sa carrière avec cette demi-finale de la Coupe du monde face à la Croatie, mercredi soir à 20h. Et cette fois, il sera non pas dans les tribunes, mais sur la pelouse.