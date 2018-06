Hazard : "On savait que si on marquait vite, le match serait plus facile"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La Belgique est incontestablement l’une des équipes les plus impressionnantes depuis le début de la Coupe du monde. Après avoir battu le Panama 3-0 en début de semaine, elle a terrassé la Tunisie 5-2 ce samedi. Hazard et Lukaku ont tous deux inscrits un doublé, avant que Batshuayi ne parachève ce succès avec un but inscrit à la 90e.

Grâce à un penalty obtenu en tout début de match, elle a su se mettre à l’abri tout de suite. "On savait que si on marquait vite, le match serait plus facile, a d’ailleurs admis Eden Hazard après le match. La seule erreur a été de concéder deux buts mais nous sommes heureux, nous avons marqué cinq buts et gagné le match".

>> Le match en un coup d'oeil

"Il faut rester les pieds sur terre"

Avec cette belle victoire, la Belgique peut désormais assumer ses ambitions. Même si le milieu de terrain Youri Tielemans refuse de s’emballer. "Il faut rester les pieds sur terre, on ne peut pas dire qu'on est la meilleure équipe, on peut juste dire qu'on a fait deux bons matches, on a marqué huit buts. On a un certain objectif, on veut aller le plus loin possible et ça passera par des moments difficiles", a-t-il déclaré après le match.

Bien que satisfait par le jeu produit par les siens, le joueur de Monaco admet que tout n’a pas été parfait. "On aurait pu éviter les deux buts, le premier sur coup franc, on doit être plus attentif mais le ballon est très bien donné aussi. Le deuxième c'est plus une erreur d'inattention parce qu'on savait que la victoire était acquise, on s'est un peu relâchés. Pour les prochains matches, ça ne devra pas arriver et ça n'arrivera pas", prévient-il.