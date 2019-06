Henry : "C'est le premier but qui nous met dedans"

Interrogée par TF1 après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale face aux Etats-Unis, Amandine Henry a regretté que les Bleues ait été punies sur leur seule erreur défensive.

Sur ce qu'il a manqué aux Bleues pour passer l'obstacle américain

"Je pense que c'est le premier but qui nous met dedans, sur une erreur. On n'a pas été assez attentives."

"Après, on court après le score. Wendie marque, mais il nous manquait du temps."

"Je pense qu'on a dominé le match. Mais on n'a pas trouvé assez vite la faille. Défensivement, on a fait une erreur."

Sur le fait d'avoir été peu efficace

"Oui on s'est créé pas mal d'occasions, on a essayé de tirer. On a tout tenté, voilà."

"Il y avait toujours un pied, une cuisse, il y avait toujours quelque chose qui traînait, après voilà je pense que ce soir on paye cash notre erreur défensive."

"Au niveau défensif, on n'a pas été assez attentives, c'était un manque d'expérience, clairement. Oui, après, on peut dire qu'on n'a pas été assez efficaces."

Alexandre Coiquil