Henry : "On n'a pas compris ce qui est arrivé face aux Etats-Unis"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée mardi dernier dans Le Mag, Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France, est revenue sur l'élimination des Bleues en quarts de finale.

Si elle a retrouvé le sourire depuis l'élimination en quarts de finale face aux Etats-Unis

"Pas trop, en fait. On n'a pas compris ce qui est arrivé vendredi dernier. On est sous le coup de la déception. On est sous le choc."

"Mais là, on a peu le contre-coup en fait. On a beaucoup travaillé pendant plusieurs mois et ça s'arrête d'un coup. C'est un peu le retour de flammes."

"Il y a beaucoup de questions. Que-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?"

"J'ai déjà besoin de faire mon auto-critique, de me poser les bonnes questions, déjà au niveau individuel."

Sur ce qui a manqué aux Bleues

"Il nous a manqué de la réussite, il nous a manqué de l'expérience."

"On fait deux erreurs dans le match clairement, sur les deux buts, et on le paye cash."

"On sait qu'au haut niveau, ce sont les détails qui comptent. Et là, ça a fait mal."

"Revenir sans rien, clairement ça a été un échec, ça a été dur. En plus ça se coupe net. On se dit "au revoir, bonnes vacances."

Sur le bilan de cette Coupe du monde

"C'est un échec sportif. Mais, voilà, mais à défaut d'avoir gagné la Coupe du monde, on a gagné le cœur des Français."

"Il y a eu un engouement qu'on ne s'imaginait pas vivre. Jouer dans des stades remplis, chanter la Marseillaise : réunir autant de monde c'est incroyable."

"Sur ça, ça restera gravé dans mon cœur."