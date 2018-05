Insolite: l'appel du pied comique de Ribéry après la défection de Rabiot

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Sur les réseaux sociaux, Franck Ribéry a réagi à sa manière à la décision d'Adrien Rabiot de refuser d'être suppléant pour le Mondial. Avec humour, "Kaiser Franck" a évoqué un possible retour en Bleu. Sans doute plus de l'humour qu'autre chose.

Franck Ribéry et l'humour, c'est une longue histoire d'amour. Le milieu offensif du Bayern Munich est réputé pour être un grande adepte des blagues. Et c'est toujours avec le sourire (ou en tout cas beaucoup de smileys comiques) qu'il s'est exprimé à propos de l'actualité de l'équipe de France ce mercredi 23 mai.





"Didier, je suis prêt !!!"



Alors que Didier Deschamps a confirmé qu'Adrien Rabiot refuse d'être parmi les 11 suppléants des 23 Bleus sélectionnés pour le Mondial en Russie, Franck Ribéry s'est lâché sur Twitter (@FranckRibery). L'ancien international français (2006-2014) a posté un message sur Twitter. "Je suis à Ibiza. On vient de m'appeler. Il reste une place de réserviste ?"



Juste derrière, l'ancien Marseillais ajoute: "Didier, io sono pronto !!!", des mots en italien qui signifient: "Didier, je suis prêt !!!" Sur son compte Instagram (franckribery7), dans ses stories, Ribéry a posté une capture-écran de son tweet en y ajoutant plusieurs smileys rieurs.

Sans doute une blague de la part du retraité



S'agit-il d'un message public à l'adresse de Didier Deschamps signifiant qu'il veut revenir en équipe de France? Ce n'est pas impossible, mais l'ajout de tous ces éléments humoristique laisse penser qu'il ne s'agit probablement que d'une blague, en tout cas pour l'instant.



Pour rappel, Franck Ribéry a pris sa retraite internationale en 2014. Sélectionné pour la Coupe du monde au Brésil, le Munichois avait dû y renoncer à cause d'une blessure au dos tenace. Peu après, il avait décidé de tourner la page des Bleus, à seulement 31 ans.





Remplacer Rabiot? Impossible pour l'instant



Et même si Adrien Rabiot ne veut pas être réserviste, Didier Deschamps ne peut pas le remplacer pour l'instant. Le sélectionneur a communiqué sa liste des 23 Bleus pour le Mondial et des 11 (désormais 10) remplaçants. Jusqu'au 4 juin, date à laquelle la liste des 23 sera définitive, il ne peut appeler d'autres joueurs que ceux incluent dans ces listes.



Entre le 4 juin et le premier match de la France (le 16 juin contre l'Australie), Deschamps pourra faire appel à un joueur de l'extérieur en cas de blessure parmi ses 23.