Insolite : Quand l'un des meilleurs joueurs du monde pose avec une chèvre

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours de la Coupe du monde, l’Argentin Lionel Messi a fait un peu sensation lors d’une séance photos pour le magazine américain Paper où il pose… avec des chèvres. L’un des meilleurs joueurs du monde a été le sujet d’un portrait du magazine Paper. Mais l’explication de la réunion entre Lionel Messi et une chèvre est finalement très recherchée.





La Chèvre ou l’acronyme de « Meilleur de tous les temps »

Plus que quelques jours avant le lancement de la Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur TF1. En attendant, le magazine Papaer a voulu faire découvrir à ses lecteurs l’un des tous meilleurs joueurs de l’histoire du ballon rond, en l’occurrence Lionel Messi.

Et pour la séance photo, les journalistes du magazine ont choisi de faire poser Lionel Messi avec… une chèvre. Pourquoi ? Tout simplement car en anglais, chèvre se dit « goat ». Et l’acronyme de goat correspond à « Greatest Of All Times », soit en français le meilleur de tous les temps. Avant lui, la presse américaine qui emploie souvent ce terme en sport l’a aussi attribué à des athlètes comme Michael Jordan, Usain Bolt, Michael Phelps ou Mohammed Ali.









La France, l’Allemagne, le Brésil et l’Espagne sont ses favoris

Ce portrait est entrecoupé par des réponses de Lionel Messi aux questions posées par les journalistes de Paper. En toute simplicité, le Barcelonais revient sur son parcours mais aussi ses ambitions pour la Coupe du Monde : « L’équipe doit se renforcer afin d’être dans la lutte pour la victoire finale au même titre que d’autres équipes comme la France, l’Allemagne, le Brésil ou l’Espagne. Mais nous avons un bon groupe de joueurs et la sélection argentine sera candidate au titre, peu importe la manière dont nous nous sommes qualifiés. Nous visons toujours la victoire et nous allons essayer d’avancer doucement mais avec force dans la compétition. »









« Je ne me considère pas comme le meilleur, je suis juste un autre joueur »

Une petite phrase a cependant étonné. Champion d’Espagne avec le FC Barcelone et à nouveau pichichi en Liga, Lionel Messi a une nouvelle fois réalisé une magnifique saison avec les Blaugrana. Celui qui a déjà gagné 5 Ballon d’Or vise un premier sacre mondial avec l’Argentine après la défaite en finale de la précédente Coupe du Monde contre l’Allemagne en 2014.

Même s’il sera attendu par toute la planète foot, la « Pulga » fait lui preuve de modestie : « Je ne me considère pas comme le meilleur, je pense simplement que je suis juste un joueur de plus […] Sur le terrain, nous sommes tous égaux quand le match commence. »