Insolite : un supporter suisse se rendra en Russie en… tracteur !

Prêt à tout pour aller voir ses favoris au Mondial. Quand certains choisissent l’avion, d’autres grimpent dans leur tracteur. C’est le cas d’un supporter de la Nati, la sélection suisse. Werner Zimmermann, un Suisse de 55 ans, a décidé de se rendre en Russie avec ses amis en utilisant ce moyen de transport, a annoncé le journal suisse Luzerner Zeitung.





M. Zimmermann avait eu cette idée folle en regardant le match de barrage opposant la Suisse à l’Irlande du Nord (1-0 ; 0-0). Depuis, il a préparé son itinéraire et a coché sur son calendrier la rencontre face à la Serbie le 22 juin. Il s’agira du deuxième match des Suisses dans la compétition, qui se jouera à Kaliningrad, une enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie. Werner Zimmermann et ses amis se préparent donc à parcourir 1 800 kilomètres au volant du « bolide ». Ils partiront le 8 juin de Vitznau, dans le canton de Lucerne en Suisse, et arriveront deux semaines plus tard pour assister au match.





Le périple risque de ne pas être de tout repos. L’absence de direction assistée hydraulique sur le tracteur ne devrait pas faciliter le voyage. Les amis se préparent donc à conduire l’engin en travaillant leurs bras dans une salle de musculation. Le retour en Suisse devrait être plus reposant, à bord du camping-car d’un de leurs amis.