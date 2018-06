Iran : Sardar Azmoun, le "Messi iranien", annonce sa retraite internationale à 23 ans

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

À seulement 23 ans, Sardar Azmoun claque la porte de l'équipe d'Iran. L'attaquant du Rubin Kazan a annoncé ce jeudi 28 juin ne plus vouloir jouer pour sa sélection nationale, quelques jours après l'élimination avec les honneurs au premier tour dela Coupe du monde en Russie. Les raisons de cette retraite prématurée sont claires. Il n'a pas supporté les critiques à son égard, qui ont également affecté la santé fragile de sa mère.

"Ma maman avait réussi à vaincre une maladie et j'étais heureux, mais malheureusement, à cause de la méchanceté de certains, et des insultes aucunement méritées que moi et mes coéquipiers avons reçu, sa maladie est devenue grave", a expliqué le joueur de la Team Melli dans un post Instagram. "Cela m'a mis dans une situation difficile où je dois choisir, et par conséquent je choisis ma mère."









Auteur de 23 buts en 35 matchs, le "Messi iranien" a reconnu que "cela a été l'une des décisions les plus difficiles" à prendre, rappelant au passage avoir "affronté beaucoup de choses pour en arriver là". Un coup dur puisque les Perses perdent leur leader à six mois de la prochaine Coupe d'Asie des Nations 2019, objectif prioritaire de l'Iran. Les Iraniens devront aussi faire sans leur sélectionneur Carlos Queiroz, qui avait refusé la prolongation proposée par la Fédération iranienne avant le Mondial.



