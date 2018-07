Irving "Chucky" Lozano s'invite sur les bulletins de vote des élections au Mexique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Héros un jour, héros toujours. Auteur du but qui a donné la victoire à la Tri face à l'Allemagne dès leur entrée dans la Coupe du monde, Hirving Lozano a été acclamé aux cris de "Lozano, président !" dans les tribunes des stades russes. De quoi donner des idées à des petits malins qui, au moment d'élire leur nouveau chef de l'Etat et leurs nouveaux parlementaires, sont passés à l'acte dimanche, alors que les Mexicains étaient appelés à renouveler plus de 18.000 mandats, dont les sièges de 500 députés et 128 sénateurs.

L'un d'eux a ainsi profité de la présence d'une case réservée aux noms des candidats non inscrits - mais que l'on souhaiterait voir élus - pour inscrire celui du joueur du PSV Eindhoven. "El Chucky Lozano", peut-on lire sur ce bulletin de vote pour les parlementaires, partagé sur Twitter par un internaute mécontent. "1000 manières d'être idiot : manière numéro 897", écrit-il en légende de cette photo reprise dans les médias hispanophones.















Au Mexique, seuls les noms de personnages de fiction, les blagues ou les messages de protestation sont considérés comme des votes nuls. Mais que notre internaute en rogne se rassure, le bulletin au nom de Lozano n'a pas pesé bien lourd dans la balance, dans un pays qui compte plus de 89 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales.