France - Argentine : ces statistiques qui devraient inquiéter ou rassurer les Bleus

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Les chiffres ne mentent pas. Alors que la France et l'Argentine vont s'affronter samedi à 16h (à suivre sur TF1) à la Kazan Arena pour le premier 8e de finale de cette Coupe du monde, intéressons-nous au passif entre les deux nations. Ça fait longtemps que les deux sélections ne sont pas affrontées, que ce soit en compétition officielle ou en amical. Mais si on se concentre sur les statistiques qui entourent les affrontements entre les deux pays, elles sont largement plus favorables à l'Albiceleste qu'à la France.

Ces statistiques qui devraient inquiéter les Bleus

Les Bleus restent sur deux défaites contre l'Argentine en Coupe du monde. La France a perdu en 1930 (1-0) et en 1978 (2-1). Autre donnée, à chaque fois que l'Argentine nous a battus, elle est allée en finale de la Coupe du monde et l'a même remportée en 1978. En 11 confrontations, les Argentins sont à 6 victoires contre 2 pour les Bleus, et 3 matches nuls. Ainsi, la France a seulement remporté 18% de ses matches face à l'Argentine, soit le plus faible ratio face à un pays affronté au moins 10 fois. Selon le statisticien Opta, les Argentins ont gardé leur cage inviolée 8 matches sur 11.

Le dernier joueur argentin à avoir inscrit un but contre la France n'est autre que... Lionel Messi ! La star de l'Albiceleste avait marqué lors de la victoire de l'Argentine (2-0) en amical le 11 février 2009 au Stade Vélodrome. Depuis janvier 2018, Hugo Lloris a encaissé quatre buts en Ligue des champions. Ces quatre buts ont été inscrits lors des 8es de finale de la compétition (2-2, 1-2 face à la Juventus). Et devinez quoi, les buteurs étaient seulement des Argentins... Gonzalo Higuain a marqué à trois reprises et Paulo Dybala une fois. Notre attaquant de pointe Olivier Giroud n'a pas marqué un seul but en tournois majeurs depuis 357 minutes, soit sa plus longue disette en Bleu, selon le statisticien Opta. Son dernier but remonte au quart de finale contre l'Islande (5-2) à l'Euro 2016.





Ces statistiques rassurantes pour les Bleus

La première bonne nouvelle pour les Bleus, c'est que Lionel Messi n'a jamais réussi à marquer un seul but en phase à élimination directe de Coupe du monde. En ayant participé à trois Coupes du monde et joué 666 minutes, il a été incapable de marquer. Une statistique importante pour les Bleus car c'est le leader de l'Albiceleste qui a fait la différence lors du dernier match de poule de l'Argentine, en inscrivant le premier but de son équipe. La dernière fois que la France a perdu contre une nation sud-américaine en Coupe du monde, c'était contre l'Argentine en 1978. Depuis, les Bleus sont restés invaincus à huit reprises avec quatre victoires (Brésil en 1986, 1998 et 2006 ainsi que le Paraguay en 1998) et quatre matches nuls. Sans compter la séance des tirs au but, la France n'a perdu qu'une seule fois sur ses 11 derniers matches à élimination directe en Coupe du monde avec huit victoires et deux matches nuls. La seule défaite était face au futur champion du monde allemand en 2014 (0-1). Lorsque la France se qualifie en 8es de finale, elle passe à chaque fois cette étape, que ce soit en 1986, 1998, 2006 ou 2014. La Kazan Arena, où les Bleus affronteront les Argentins, réussit bien aux Français. En 2015, lors des Championnats du monde de natation, Florent Manaudou en 50 m nage libre et 50 m papillon, Camille Lacourt en 50 m dos et le relais 4 x 100 m nage libre, avaient tous remporté la médaille d'or. Un heureux présage pour les Bleus ? On croise les doigts...







