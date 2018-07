Ces stars (parfois inattendues) qui, comme Jamie Foxx, vibrent pour la Coupe du monde

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Tout le monde se souvient de Rihanna en 2014, qui twittait à tout va, ses impressions sur les matchs et surtout, son fameux "Baby Benz", en soutien à l'attaquant français. Quatre ans après, on prend les mêmes et on recommence : Gisele Bundchen, Heidi Klum, Eva Longoria, les stars supporters de foot version 2018 s'affichent sur les réseaux sociaux. Dernière star en date à afficher son support : l'acteur Jamie Foxx. On connaissait le goût pour le basket de celui qui interprétera Robin des Bois (dans une superproduction de Leonardo Di Caprio), on découvre son intérêt pour le soccer.





Jamie Foxx, qui avait déjà pris part à des shows de présentation de maillots pour Arsenal, arbore dans sa story Instagram la tunique des Red Devils belges. Un soutien de plus pour les coéquipies d'Edenh Hazard et Romelu Lukaku qui, lundi à la Rostov Arena, affrontent le Japon pour une place en quart de finale.







Alerte à Séoul ? David Hasselhoff est à fond derrière l'Allemagne ...





Un peu comme Heidi Klum.





Entre l'Espagne et la Colombie, Shakira refuse de choisir :









Le Belge le plus connu d'Hollywood est déjà au combat ...





Le (tout) petit Santiago Baston, le fils d'Eva Longoria n'a même pas dix jours et est déjà supporter du Mexique













Autre supportrice du Mexique : Salma Hayek





Gisele Bundchen est toujours fan de son équipe nationale.





Torcida organizada!! ✅ Vai Brasil!!!💛💚 Une publication partagée par Gisele Bündchen (@gisele) le 22 Juin 2018 à 6 :38 PDT

Izabel Goulart aurait pu soutenir l'Allemagne mais ... elle préfère le Brésil.





Pour Naomi Campbell, c'est comme pour Shakira : difficile de choisir !













COME ON BOYS @ENGLAND BRING IT HOME ♥️🇬🇧👊🏾 Une publication partagée par Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) le 16 Juin 2018 à 11 :51 PDT