Japon-Sénégal (2-2) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

C’est un score nul on ne peut plus logique. Le Japon, mené deux fois au score, est parvenu à faire match nul (2-2) face au Sénégal. L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a ouvert le score dès la 12e minute avec la complicité du gardien japonais Kawashima, coupable d’une petite boulette. Les Japonais ont ensuite égalisé à la 34e minute par l’intermédiaire d’Inui. Après avoir combiné avec Nagatomo, celui-ci a décoché une frappe enroulée qui a terminé sa course dans la lucarne de N’Diaye. Au retour des vestiaires, les Sénégalais sont repassés devant grâce à une frappe surpuissante de Wagué. Les Japonais ont alors poussé pour égaliser. Ce qu'ils ont réussi grâce à Honda à la 77e minute. Les vingt dernières minutes ont ensuite été relativement brouillonnes, ne permettant à aucune des deux équipes d’inscrire le but de la victoire. Ce résultat nul ne fait les affaires ni des Japonais ni des Sénégalais qui devront batailler jeudi prochain, les premiers face à la Pologne et les seconds face à la Colombie, pour espérer se qualifie pour les huitièmes de finale.

L’homme du match

Il n’a que 19 ans mais il joue comme n’importe quel joueur expérimenté. Moussa Wagué a réussi beaucoup de choses dans ce match. Rarement dépassé défensivement, il a surtout apporté sur le plan offensif, délivrant quelques bons centres. Malheureusement, ses partenaires n’étaient pas forcément autant en forme que lui. Symbole de cette bonne prestation, c’est lui qui a inscrit le second but sénégalais après un très bon travail du Bordelais Sabaly. A noter qu'avec ce but, il devient le plus jeune buteur africain lors d'une Coupe du monde.

La stat’ du match

Le Sénégal n’a beau participer qu’à sa seconde Coupe du monde, les Lions de la Teranga affichent une insolente réussite dans cette compétition. En sept matches disputés au total, les Sénégalais n’ont connu la défaite qu’une seule fois. C’était face à la Turquie en quart de finale du Mondial 2002 (1-0).