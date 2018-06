Deux jours avant France-Argentine, la partie de cache-cache de Didier Deschamps avec la presse

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Mardi, au sortir de la rencontre opposant la France au Danemark pour la troisième et dernière journée du groupe C (0-0), Didier Deschamps pestait concernant la fuite de ses compositions d'équipe. "Ce qui me gêne, mais je ne sais pas si on arrivera à résoudre le problème, c’est que l’adversaire connaît toujours notre équipe 48 heures à l’avance", avait-il déclaré.

Visiblement, le coach des Bleus a rapidement trouvé la parade. Pas présente au stade d'entraînement de Glebovets où elle s'entraîne habituellement, l'équipe de France aurait, selon nos informations, tâter le ballon sur le quart de terrain de leur hôtel, à Istra, en annexe de l'établissement où les joueurs et les membres du staff résident pendant ce Mondial.

Kimpembe titularisé à gauche ?

Cependant, la composition face à l’Argentine serait similaire à celle alignée face au Pérou, Lucas Hernandez étant plutôt confiant quant à sa participation, après sa sortie prématurée face au Danemark mardi.

En cas d’indisponibilité du défenseur de l’Atlético de Madrid, Didier Deschamps pourrait opter pour un choix inédit avec Presnel Kimpembe sur le flanc gauche de la défense. Tout cela au détriment de Benjamin Mendy, pourtant parti pour débuter la compétition…





Retrouvez toutes les infos sur la Coupe du monde