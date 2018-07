"Football is coming home"... Justin Timberlake roule pour l’Angleterre

Par Delphine DE FREITAS | Ecrit pour TF1 |

Il a fait revenir le sexy. Mais sera-t-il capable de faire revenir la Coupe du monde en Angleterre ? En concert à Londres dimanche soir, dans le cadre de son "Man of the Woods Tour", Justin Timberlake a trouvé de quoi attendrir une foule déjà toute acquise à sa cause. Le chanteur américain, que l'on savait déjà fan de football américain et des Green Bay Packers, s'est dévoilé en tant que supporteur des Three Lions. "Quelqu'un m'a dit la première fois que je suis venu ici, je suis devenu citoyen britannique à titre honorifique", a-t-il lancé à aux spectacteurs entre deux "It's coming home", "ça revient à la maison", devenu l'hymne des Anglais depuis le début du Mondial en Russie.

"Allez Kane ! Allez Maguire !", a-t-il crié avant d'ajouter : "Désolé, j'ai cru que j'étais là-bas une seconde. Sérieusement, on vous aime". Justin Timberlake se produira à nouveau dans la salle londonienne mercredi, alors que les hommes de Gareth Southgate joueront leur demi-finale face à la Croatie. L'occasion pour lui d'offrir un cadeau assez spécial à ses fans. Dans une vidéo postée sur Twitter mardi à la mi-journée, le chanteur annonce qu'il diffusera le match sur ses écrans géants avant son concert.













De quoi laisser le temps à l'interprète de "Can't Stop the Feeling" d'apprendre les paroles complètes du titre "Its' coming home" du groupe Three Lions. Le morceau, exhumé de la fin des années 1990, devrait atteindre la première place des ventes en Angleterre, souligne le site spécialisé NME.









L'Angleterre a le soutien de Justin Timberlake, certes. Mais doit-on rappeler que les Bleus ont celui de Dwayne "The Rock" Johnson ?