Kylian Mbappé : le numéro 10, "c'est moi qui le voulais"

Porter le numéro 10, comme Michel Platini et Zinedine Zidane avant lui, n’impressionne pas vraiment Kylian Mbappé. "Je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et joue avec chez les grands. Ça ne va pas trop changer ma manière de jouer. C’est un numéro historique pour les Français mais pour moi ça ne changera rien", a déclaré l’attaquant des Bleus en conférence de presse ce mercredi.

Le joueur du PSG arbore ce numéro sur son maillot depuis le rassemblement du mois de mars. "C’est moi qui le voulais. Il était libre, personne à l’horizon. Je l’ai pris et je joue avec, voilà" a-t-il expliqué.



"C'est un numéro historique"

A la question de savoir s’il avait pensé à Zinedine Zidane avant de le porter, Kylian Mbappé a déclaré : "Je ne vais pas faire celui qui ne sait pas. Bien sûr que tu y penses, c’est un numéro historique. Mais comme je l’ai dit, j’ai vu la chose autrement. J’ai vu la chose comme un rêve de gosse".















