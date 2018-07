L'UEFA change les règles de la Ligue des champions et de la Ligue Europa

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Une petite révolution ? Cela reste à voir mais les équipes engagées dans les compétitions UEFA vont devoir s'y habituer. L'instance européenne du football vient d'annoncer mettre en place de nouvelles règles qui prennent effet immédiatement, et ce dans toutes ses compétitions. Des changements qui, pour certains, rappellent des évolutions déjà vues lors de la Coupe du monde en Russie.

Un quatrième changement durant la prolongation

Ainsi, comme lors de ce Mondial, les équipes pourront désormais effectuer un quatrième changement en cas de prolongation. L'UEFA précise qu' "un maximum de trois remplacements durant le temps réglementaire continueront d’être autorisés". Cette nouvelle règle sera effective en Ligue des champions, en Ligue Europa, en Super Coupe de l'UEFA, lors des prochains championnats d'Europe de football (masculin et féminin), ainsi que pour la Coupe des régions de l'UEFA 2018/19.

D'autre part, on va devoir s'habituer à voir des membres du staff avec des casques, des tablettes et des téléphones portables. "Les officiels d’équipe peuvent utiliser des systèmes de communication électronique lorsque cela implique directement le bien-être ou la sécurité des joueurs, ou bien lorsque cela est effectué à des fins tactiques", indique l'UEFA. Mais attention, seuls les petits appareils mobiles et manuels sont autorisés : microphone, casque, écouteurs, téléphone portable, smartphone, montre connectée, tablette, ordinateur portable, etc... précise l'institution. Si toutefois, un officiel d'une équipe utilise des apparents non autorisés, il sera expulsé de la surface technique.



>> Toutes les infos sur la Coupe du monde en Russie