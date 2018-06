La chaîne Telemundo suspend deux présentateurs pour des gestes racistes

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Une polémique dont Telemundo se serait bien passée. Deux présentateurs de la puissante chaîne américaine en langue espagnole basée en Floride ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre après avoir eu des gestes racistes durant l'émission matinale diffusée jeudi. Tous deux ont utilisé leurs mains pour étirer leurs yeux, pour célébrer la victoire de la Corée du Sud sur l'Allemagne. Un match qui a envoyé le Mexique en huitième de finale du Mondial.





Ce geste a été relevé et dénoncé par de très nombreux internautes au cours de l'émission. "Nous sommes extrêmement déçus par le comportement de nos deux présentateurs, Janice Bencosme et James Tahhan, avec leurs gestes faisant référence à l'équipe de Corée. Notre société prend ce dérapage et ce comportement inapproprié très au sérieux. Ils sont contraires à nos valeurs et nos standards", a expliqué Telemundo, dans un communiqué.





Les deux présentateurs se sont excusés sur leurs comptes Twitter. "Je voulais m'excuser publiquement pour mon comportement après le match entre le Mexique et la Corée du Sud. Mon geste était inapproprié et offensant pour la communauté asiatique. J'ai mal agi et je présente mes excuses sincères", a écrit Janice Bencosme, sur son compte.







James Tahhan s'est aussi excusé, employant les mêmes termes, en évoquant un manque de sensibilité de sa part. La semaine dernière, la fédération nationale de football mexicaine a été condamnée à 10.000 dollars d'amende pour des chants "discriminatoires et homophobes" lors de leur match face à l'Allemagne.





