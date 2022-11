COUPE DU MONDE 2022 - Suivez toutes les informations de la compétition. Résultats, réactions, vidéos exclusives, buts et résumés : suivez le Mondial sur TF1 et MYTF1.

22h : Groupe H - Le Portugal domine l'Uruguay (2-0).

Grâce à un doublé de Bruno Fernandes, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial.

20h45 : Groupe H - Mi-temps fermée entre le Portugal et l'Uruguay (0-0)

Pas grand chose à se mettre sous la dent en première période, à l'exception d'une grosse occasion pour Bentancur, battu par Costa dans son face à face.

18h54 : Groupe G - Le Brésil qualifié

Le Brésil est finalement venu à bout de la Suisse grâce à un joli but de Casemiro (1-0). Les hommes de Tite comptent deux victoires en deux matches et sont donc les deuxièmes qualifiés pour les 8es de finale après l'équipe de France.

17h45 : Groupe G - La Suisse tient bon à la pause contre le Brésil (0-0)

La Nati est bien en place et a résisté contre le Brésil dans cette première période.

17h00 : Groupe G - C'est parti pour Brésil - Suisse

La sélection de Tite, privée de Neymar sur blessure, peut se qualifier en cas de victoire contre la Nati.

16h18 : Groupe A - Memphis Depay sur le banc contre le Qatar mardi

Alors que les Pays-Bas doivent assurer leur place en 8es de finale de la Coupe du monde à l'occasion de leur dernier match de groupes contre le Qatar mardi (16h00), le sélectionneur des Oranje Louis van Gaal a indiqué que Memphis Depay serait sur le banc. "Nous ne prendrons pas de risques avec Memphis Depay", a déclaré Van Gaal au sujet du Barcelonais, qui s'était remis d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait écarté pendant deux mois avant la Coupe du monde.

16h07 : Groupe G - Les compositions de Brésil - Suisse, sans Neymar

Brésil : Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Alex Sandro - Casemiro, Fred - Raphinha, Paqueta, Vinicius - Richarlison.

Suisse : Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez - Freuler, G. Xhaka (cap), Rieder - D. Sow, Embolo, R. Vargas.

16h00 : Groupe H - Le Ghana s'impose contre la Corée du Sud (2-3)

Le Ghana a tenu bon dans une fin de match sous haute tension. Cho a signé un doublé pour remettre, un temps, la Corée du Sud à hauteur. Mais Kudus a également inscrit un doublé décisif après l'ouverture du score de Salisu pour le Ghana. Les coéquipiers des frères Ayew sont provisoirement à hauteur du Portugal, la Corée du Sud est dernière.

15h32 : Groupe H : C'est la folie entre le Ghana et la Corée du Sud

Devant de deux buts, le Ghana a été rejoint au score par la Corée du Sud avant de marquer de nouveau. André Ayew et les siens doivent tenir pendant encore 20 minutes.

15h02 : Groupe H - Le Ghana fait le travail

Les équipes africaines sont décidément inspirées offensivement ce lundi. Le Ghana d'André Ayew mène 2-0 à la pause face à la Corée du Sud, grâce à des buts de Salisu et Kudus. Les coéquipiers de Heung-min Son vont devoir faire preuve d'une grosse force mentale.

15h00 : La journée de lundi en direct !

La journée de lundi a démarré sur des bases très élevés en matinée, avec un match nul spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie (3-3). Castelletto, Aboubakar et Choupo-Moting d'un côté, Pavlovic, Milinkovic-Savic et Mitrovic de l'autre, ont marqué. Le Brésil et la Suisse sont toujours en tête du groupe G,.